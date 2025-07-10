لمواجهة الشائعات ضد الدولة.. بكري: نكتم أنفاسنا وندوس على قلوبنا عشان مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حرب الشائعات تستمر ضد الدولة المصرية مشيرا إلى أن الشعب المصري لن يفرط في الامن القومي أو يصدق الشائعات والأكاذيب

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب المصري كان صامدا على مدار التاريخ ووقف بكل سارة ضد من اراد هدم الوطن

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما يتم على مواقع التوصل الاجتماعي من أكاذيب هي متعمدة لزعزعة الإستقرار، ولكن هذا الوطن باق وسيستطيع مواجهة كافة التحديات التي تواجهه.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الوطن هو ملك لنا جميعا وأحنا مستعدين نكتم أنفاسنا وندوس على قلوبنا ونبعث الأمل والأيجابية من أجل وطننا.