أسماء أبو اليزيد تنعي سامح عبد العزيز: الله يصبر حبايبه

نعت الفنانة اسماء ابو اليزيد ، المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من أمس الخميس إثر إصابته بفيروس في الدم، عن عمر يناهز الـ49 عاما.

وكبت أسماء أبو اليزيد من خلال حسابها الشخصي إنستجرام: “الله يرحمه ويحسن اليه ويصبر حبايبه”.

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

شهدت الجنازة حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته «طيبة»، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما حرص المنتج عصام إمام والفنانون صبري فواز وحسام داغر وحسام حسني على الحضور، إذ بدا على صبري فواز الحزن والتأثر الشديد خلال تشييع جثمان سامح عبدالعزيز