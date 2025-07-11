صلتي بأهلي كويسة.. أمينة توجه رسالة غاضبة بعد عزاء أحمد عامر

وجهت المطربة الشعبية أمينة، رسالة غاضبة بعد ظهورها في عزاء الراحل أحمد عامر.

وكتبت أمينة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "استفزتني التعليقات اللي شوفتها على فيديوهات عزاء أحمد عامر، الله يرحمه، الناس معذورة برضه، لأن العناوين اللي اتكتبت كانت مضللة، أنا روحت عزيت في نقابة المهن الموسيقية، وكل ده طبيعي، لكن لاقيت تعليقات من ناس مش فاهمة حاجة وبتقول كلام وخلاص".

وأضافت: "واضح إن مفيش حاجة تتهمونا بيها، فبقيتوا تقولوا إننا بنشرب أو بندخل مكيفات مصر، وأنا عن نفسي مقدرش أشرب حتى مية ساقعة، ولا دخان، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيتهمنا بما ليس فينا".

وتابعت: "اللي بيقول إني موقفتش في عزاء أخويا، منك لله، صلتي بأهلي كويسة جدًا، ما بالك بأخويا! ولا عمري عشت دور مش ليا، ولا ليا خصومة مع حد، بس الناس بقت مستفزة وقليلة أدب، إلا من رحم ربي".

وأشارت: "أنتم لا تعرفونا ولا عارفين إحنا بنعاني من إيه، عينكم جابتنا الأرض، بتحسبوا علينا كل نفس، ورغم كده تلاقينا بنحاول نقدم فن حقيقي، مش ذنبنا إن ربنا ادانا موهبة".

واختتمت: "منكم لله بجد، معظم الناس شايفانا تماثيل شمع، لا بنحس ولا عندنا دم.. اتقوا الله فينا، كفاية، إحنا بشر زينا زيكم".