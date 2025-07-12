تعرض 3 أيام أسبوعيًا.. 8 صور من مسرحية الملك وأنا لـ لقاء الخميسي

يواصل صناع مسرحية الملك وأنا، العرض كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع ، على مسرح البالون بالعجوزة .

العمل من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

مسرحية الملك وأنا، من مذكرات آنا ليونوينز ، من إنتاج فرقة تحت ١٨ بقيادة الفنان طارق مرسي ، وبطولة الفنانة لقاء الخميسى ، والفنان د/فريد النقراشي ، والفنانة هدي هاني ، والفنان خالد إبراهيم والفنان علاء عيد والفنان نور الشرقاوي والفنانة هبة محمد والفنان طارق مرسي والفنان أشرف شكري.



أشعار . عادل سلامة ، ألحان . عصام كاريكا ، تصميم ديكور د . حمدي عطية ، تنفيذ ديكور رانيا عطية ، تصميم أزياء مروة عودة ، تنفيذ أزياء هبة جودة ، إستعراضات حسن شحاتة ، مدرب إستعراضات حسام منسي ، إضاءة عز حلمى ، تنفيذ إضاءة محمود علاء ، جرافيكس جون بهاء ، خدعة ومؤثرات خالد عباس ، ماكياج وكوافير روبي مهاب – كريم علي.

إدارة مسرحية غادة إسماعيل – سامية صلاح مساعد تحت التمرين بسملة رفعت، مساعدو الإخراج محمد خلفاوي - محمود علاء - دعاء محمد ، مخرج منفذ عماد عبدالعظيم - ياسر جمعة دراماتورج وإخراج محسن رزق