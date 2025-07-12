الغاء فصل الكهرباء عن مبنى المحافظة و3 مستشفيات في بنها بالقليوبية

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلغاء عملية فصل التيار الكهربائي التي كانت مقررة اليوم السبت 12 يوليو 2025، عن محطة محولات بنها الجديدة، والتي كان من المفترض أن تتم في إطار خطة الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء، وجاء القرار حرصًا على استقرار المرافق الحيوية.

وكشفت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، أن القرار جاء استجابة لاعتبارات المصلحة العامة، وحرصًا على عدم التأثير على المؤسسات الخدمية والمستشفيات والمنشآت الحيوية التي تعتمد بشكل أساسي على التيار الكهربائي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.



في وقت سابق، أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، عن فصل التيار من الساعة 6:00 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا، بهدف تنفيذ أعمال صيانة لمحطة محولات بنها الجديدة، ضمن خطة تطوير الشبكة ورفع كفاءتها الفنية.



ووفقًا للبيان السابق للشركة، كان من المتوقع أن يتأثر بالفصل عدد من المنشآت المهمة بمدينة بنها، من بينها مستشفى بنها التعليمي، مستشفى بنها الجامعي، مستشفى التأمين الصحي، مبنى محافظة القليوبية، مركز شرطة كفر الجزار، ومستشفى الحكمة، إلى جانب منطقتي كفر الجزار وبطا ومنطقة التجارة.

وكانت الشركة دعت الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال مدة الانقطاع المؤقت، قبل أن يصدر قرار المحافظ بإلغاء العملية بالكامل، تجنبًا لأي تعطيل محتمل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.