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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آدم كايد على أعتاب القلعة البيضاء.. والإعلان الرسمي مسألة وقت

ادم كايد
ادم كايد
منتصر الرفاعي

يواصل نادي الزمالك تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث اقترب بشدة من الإعلان عن التعاقد مع النجم الشاب آدم كايد، في صفقة تمثل إضافة قوية للفريق الأبيض.

وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي أن إدارة الزمالك، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، أنهت كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب، سواء من حيث البنود المالية أو الاتفاقات الشخصية، ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي، المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد آدم كايد أحد أبرز المواهب الشابة التي لفتت الأنظار مؤخرًا، ما جعله هدفًا للزمالك ضمن خطة النادي لتجديد دماء الفريق بعناصر صغيرة السن وذات جودة عالية، قادرة على صناعة الفارق في المستقبل القريب والمنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.

وأكد المصدر أن اللاعب أبدى رغبة واضحة في الانضمام للزمالك، مشددًا على أن الصفقة تمثل نجاحًا كبيرًا للإدارة في تنفيذ إستراتيجية الإحلال والتجديد، التي تستهدف بناء فريق قوي قادر على تلبية طموحات الجماهير.

نادي الزمالك إدارة الزمالك آدم كايد البلجيكي يانيك فيريرا يانيك فيريرا

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