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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على مرحلتين .. أحمد سعد يكشف عن خطة إطلاق ألبوم "بيستهبل"

أحمد سعد
أحمد سعد
تقى الجيزاوي

كشف النجم أحمد سعد عن خطة إطلاق ألبومه الجديد "بيستهبل" الذي يطلقه خلال الأيام القادمة عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة في مفاجأة جديدة من مفاجآت "سعد" للجمهور في موسم الصيف.

وأعلن أحمد سعد على أن الألبوم الجديد سيطلق على مرحلتين وأطلق على المرحلة الأولى "الوش الأول" ومن المقرر إطلاقه يوم 16 يوليو الجاري، والبداية مع أغنية "بيستهبل" في تمام الخامسة مساء وأغنية "أخويا" الساعة السادسة وأغنية "مكسرات" في تمام السابعة مساء كما يطلق أغنية "تاني" بمشاركة النجمة روبي في تمام الساعة الثامنة وأغنية "بطة" في تمام التاسعة مساء.

موعد طرح المرحلة الثانية من ألبومه

وحدد أحمد سعد يوم 24 يوليو الجاري موعدا لإطلاق المرحلة الثانية "الوش الثاني" على أن يبدأ بأغنية "بلونة" الساعة الخامسة مساء وأغنية "شفتشي" الساعة السادسة وأغنية "اتحسدنا" في تمام السابعة بينما يطلق أغنية "اتك اتك" الساعة الثامنة ويختتم الألبوم بأغنية "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى.

وكان أحمد سعد كشف عن كواليس أغنيته الجديد "حبيبي ياه ياه" أمس والتي يقدمها بمشاركة عفروتو ومروان موسى ونشر مجموعة من الصور من كواليس التسجيل والتي لاقت تفاعلا كبير.

ويقابل النجم أحمد سعد جمهوره في عدد من الحفلات الضخمة خلال الصيف بالساحل الشمالي وعدد من الدول العربية ويبدأ جولته من مهرجان مراسي.

أحمد سعد ألبوم أحمد سعد أغاني أحمد سعد

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