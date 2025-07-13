محمود أبو الدهب: «زيزو» كان لازم يمشي من الزمالك.. «ولم ينكر جميل النادي»

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أن أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الحالي لم يكن ناكرًا لجميل الزمالك



وقال أبو الدهب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: زيزو كان لابد أن يرحل من نادي الزمالك واللاعب لم يكن ناكرًا للجميل

وأضاف: “زيزو” لاعب ذكي ويبحث عن مصلحته وأن يحصل على أعلى عائد مادي وهذا من حقه.

وتابع: عكس وسام أبو علي الذي يحصل على حقوقه كاملة من النادي الأهلي ومستحقاته في موعدها عكس مما كان يحدث مع زيزو في الزمالك .



وواصل: زيزو كان يلعب في الزمالك بدون الحصول على مستحقاته المالية منذ مدة ولكن الزمالك صاحب فضل على زيزو ومن الصعب أن يحصل عبد الله السعيد على شارة القيادة في وجود فتوح وعمر جابر