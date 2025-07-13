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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تألقها بدور ريحانة.. إشادات واسعة لـ سارة التونسي في «مملكة الحرير»

بعد تألقها بدور ريحانة.. إشادات واسعة لسارة التونسي في "مملكة الحرير"
بعد تألقها بدور ريحانة.. إشادات واسعة لسارة التونسي في "مملكة الحرير"
أوركيد سامي

تألقت الفنانة التونسية سارة التونسي و لقت إشادات واسعة بعد تجسيد دور "ريحانة"، اثناء أحداث مسلسل "مملكة الحرير"، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على تجسيدها للشخصية، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "خلونا متفقين إن سارة التونسي مقدمة أفضل اداء في مسلسل "مملكة الحرير" لحد دلوقتي ، وماسكة الشخصية كويس جداً".

فيما علقت متابعة: "ملكة الإبداع الحقيقي أداءها أكثر من رائع والله مفضلتي روح روحي نمووت عليها ربي يفضلها".

وعلق آخر: "أحلى واحدة في المسلسل عظيمة بجد".

وعلق متابع آخر قائلًا: "شاطرة أوي رغم هدوء أداءها 
مش بتاعة زعيق وشخط وحركات بق مقرفه والجو ده".

وتجسد سارة التونسي شخصية محورية في أحداث المسلسل وتدعى "ريحانة".

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الفانتازيا، حيث يتناول صراعًا محتدمًا بين الأشقاء ضمن حبكة تتسم بالغموض والتشويق، في تجربة درامية تبدو مختلفة عن السائد، وتعتمد على الطابع البصري المميز والمعالجة الرمزية.

ويستعرض المسلسل صراعًا على السلطة في إطار من الإثارة والتشويق.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الحرير" قد طرحت البوسترات الفردية لأبطال العمل، وتصدر بطولته كريم محمود عبد العزيز،  أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، وليد فواز، محمود البزاوي دور "رضوان".

ويشارك أيضًا في بطولته يوسف عمر، سلوى عثمان، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج مشترك بين شركتي "سينرجي بلس" و"كونكر".

يذكر أن آخر أعمال سارة التونسي كان مسلسل "100 وش" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

الفنانة التونسية سارة التونسي إشادات واسعة تجسيد ريحانة أحداث مسلسل مملكة

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