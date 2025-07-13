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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر لسلاح السيف في بطولة العالم بـ جورجيا

بطولة العالم للسلاح
بطولة العالم للسلاح
محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة كابتن طارق الحسيني عن القائمة النهائية للاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات سلاح السيف رجال وسيدات ببطولة العالم للعمومي (فردي وفرق)، والتي تقام في جورجيا خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف، على مستوى الرجال: "زياد السيسي، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وأحمد هشام".

وعلى مستوى السيدات: "ندى حافظ، ونجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم".

وفي إطار الاستعداد للبطولة، يشارك منتخب الرجال في معسكر خارجي بفرنسا خلال الفترة من 7 إلى 19 يوليو الجاري، على أن يتوجه مباشرة إلى جورجيا.

فيما يخوض منتخب سيدات السلاح معسكرًا داخليًا في استاد القاهرة من 10 إلى 15 يوليو الجاري، ثم يسافرن إلى جورجيا للدخول في معسكر خارجي من 16 إلى 21 يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق البطولة.

وتأتي هذه الاستعدادات المكثفة ضمن خطة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، لتجهيز اللاعبين واللاعبات فنيا وبدنيا بشكل جيد، لتحقيق نتائج جيدة ورفع علم مصر عاليا.

ويقود المنتخب المصري فنياً كلًا من السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، وماهر حمزة المدير الفني لسلاح الشيش، وخالد شريف مدرب سلاح السيف.

ويضم الجهاز الطبي والإداري لبعثة السلاح، أحمد عبد الغني ومحمد الشتشاوي كأطباء علاج طبيعي، وغادة عاطف كأخصائية تأهيل حركي، بالإضافة إلى مجدي مصطفى طبيب البعثة، و أيمن غنيم المدير الإداري لمنتخبات السلاح.

ويرأس البعثة الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويعاونه الكابتن أحمد سمير، النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشارك الحكم الدولي عمرو خالد في إدارة منافسات البطولة، بدعوة من الاتحاد الدولي للسلاح.

الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني سلاح السيف رجال بطولة العالم للعمومي

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