قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يا رب خد لي حقي.. الإفتاء تكشف حكم الدعاء على المدير الظالم بعد وفاته
نتنياهو يكشف عن موقفه من مقترح ويتكوف والوسطاء لإنجاز صفقة تبادل الأسرى
نتنياهو: الإعلام الإسرائيلي يروج لدعاية حماس ويتهمني بإفشال صفقة التبادل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات
حالة الطقس غدا .. بيان من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة
رسميا.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ومواعيد التقديم
هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. الإفتاء توضح
ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا
شهداء ومفقودون تحت الأنقاض.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على غرب غزة
دار الإفتاء توضح كيفية الإجابة على سؤال: أين الله؟
المنشآت الفندقية : توقيع شراكتين لتدريب العاملين بالقطاع
إحنا الملوك| العرين الأبيض يرحب بحارسه الجديد.. المهدي سليمان يوقع للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من التنورة إلى الماريونت.. حكايات شعبية تعيد الروح للثقافة المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات ثقافية وفنية حافلة هذا الأسبوع.

وتنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل 19 يوليو، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي بالهوية المصرية وتنمية المواهب ونشر الفنون في ربوع الوطن.

برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف المواهب يصل شمال سيناء

تنطلق غدا الاثنين في الحادية عشرة صباحا، فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمحافظة شمال سيناء، تحت عنوان "مواهبنا المصرية حدوتة شعبية"، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، وفي سياق محور شهر يوليو "تراثك ميراثك"، لدعم التنمية الثقافية بالمناطق الحدودية.

وتستهدف الفعاليات اكتشاف وتنمية وصقل المواهب لدى أبناء شمال سيناء في مجالات الفنون المتنوعة، من خلال ورش إبداعية بإشراف مدربين متخصصين، وتستمر حتى 21 يوليو في مواقع ثقافية عدة بالمحافظة تشمل: قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة نِخل، بيت ثقافة قاطية، مكتبة الطفل والشباب بنجيلة، وبيت ثقافة المساعيد.

تكريم أفضل المواقع الثقافية في حفل بروض الفرج

يستضيف قصر ثقافة روض الفرج، مساء غد الاثنين، حفل تكريم أفضل المواقع الثقافية لعام 2024، حيث تمنح دروع الهيئة وشهادات التقدير للمواقع الفائزة وفق تقييم أنشطتها الثقافية المقدمة للجمهور، بجانب تقديم جوائز خاصة لعدد من المكتبات تقديرا لتميز أنشطتها رغم قلة العاملين بها، وذلك لإذكاء لروح التنافس بين المواقع الثقافية، وتحفيزها على تقديم أفضل الأنشطة للرواد.

انطلاق الموسم الأول من "صيف بلدنا" بالعلمين

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تنطلق الأربعاء 16 يوليو بمدينة العلمين الجديدة فعاليات الموسم الأول من "صيف بلدنا"، والذي يستمر حتى 29 أغسطس المقبل، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة.

وتبدأ الفعاليات بأوبريت غنائي استعراضي بعنوان "بداية جديدة" فكرة وألحان محمد مصطفى وإخراج محمد الطايع، إلى جانب عرض لفرقة التنورة التراثية.
وتقدم باقي العروض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في التاسعة مساءً، مجانا للجمهور، وذلك في إطار نشر الفنون والثقافة وتعزيز الهوية المصرية من خلال عروض تعكس التراث الوطني.

كما يشهد الأسبوع نفسه انطلاق فعاليات الموسم الخامس من برنامج "صيف بلدنا" بعدد من المحافظات، تبدأ من مطروح يوم الخميس 17 يوليو بعرض تقدمه فرقة التنورة التراثية، وتنتقل بعدها إلى محافظة الإسكندرية، يوم السبت 19 يوليو، وتستمر العروض الفنية حتى يوم 27 أغسطس.

استمرار فعاليات ملتقى العرائس التقليدية بالقليوبية

وتتواصل هذا الأسبوع فعاليات الملتقى الأول للعرائس التقليدية بمحافظة القليوبية، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، بهدف إحياء التراث غير المادي وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الفنون الشعبية.

وتشمل الفعاليات عروضا فنية متنوعة بمشاركة فرقة أجيال بقيادة الفنان عمرو حمزة، إلى جانب عروض لعرائس الماريونت، وفرقة الأراجوز المصري، ومسابقات ترفيهية وورش لتصميم العرائس. وتقام الفعاليات يوميا في السادسة مساءً بكل من قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة وقصر ثقافة الطفل ببنها، وتستمر حتى الخميس.

ورش تدريبية وعروض أفلام مجانية

في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، تتواصل هذا الأسبوع فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية المتخصصة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.
وتستمر المحاضرات العامة يوميا حتى 20 يوليو الحالي في مجالات التمثيل، الإخراج، كتابة السيناريو، التصوير، والمونتاج، 
بالاعتماد على نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

كما يواصل قصر السينما بجاردن سيتي تقديم عروضه السينمائية المتميزة، يصاحب بعضها ندوات نقدية، ويشهد غدا الاثنين فيلم الدراما "Marnie" ضمن نادي سينما الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 15 يوليو الفيلم الكوميدي"Stan & Ollie". فيما يعرض نادي السينما الأوروبية يوم الأربعاء 16 يوليو، فيلم الأكشن "OSS.117.Lost.In.Rio.2009".

وتحفل أجندة الهيئة هذا الأسبوع أيضا بمجموعة من المحاضرات التثقيفية واللقاءات الأدبية بمشاركة لفيف من النقاد والمفكرين، إلى جانب الورش والعروض الفنية والمسرحية، والأنشطة المعدة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

برامج وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

محمد شكري

أرقام محمد شكري بعد رحيله عن سيراميكا كليوباترا

عمرو مصيلحي

رئيس اتحاد السلة: سعيد بإنهاء إجراءات تسجيل إسماعيل مسعود.. ونعمل على تدعيم المنتخبات

منتخب مصر

منتخب مصر الأولمبي يفوز على كولومبيا في البطولة الدولية للسلة بالصين

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

المتهم

فتح باب السيارة .. القبض على صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى| شاهد

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة عرَّض حياة المواطنين للخطر

اكتشاف تحت جليد الانتركتيكا

تحت جليد الأنتركتيكا.. اكتشاف عالم مفقود من 34 مليون سنة ما هو؟

حفل زفاف القرن

ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

المزيد