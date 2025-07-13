من التنورة إلى الماريونت.. حكايات شعبية تعيد الروح للثقافة المصرية

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات ثقافية وفنية حافلة هذا الأسبوع.

وتنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل 19 يوليو، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي بالهوية المصرية وتنمية المواهب ونشر الفنون في ربوع الوطن.

برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف المواهب يصل شمال سيناء

تنطلق غدا الاثنين في الحادية عشرة صباحا، فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمحافظة شمال سيناء، تحت عنوان "مواهبنا المصرية حدوتة شعبية"، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، وفي سياق محور شهر يوليو "تراثك ميراثك"، لدعم التنمية الثقافية بالمناطق الحدودية.

وتستهدف الفعاليات اكتشاف وتنمية وصقل المواهب لدى أبناء شمال سيناء في مجالات الفنون المتنوعة، من خلال ورش إبداعية بإشراف مدربين متخصصين، وتستمر حتى 21 يوليو في مواقع ثقافية عدة بالمحافظة تشمل: قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة نِخل، بيت ثقافة قاطية، مكتبة الطفل والشباب بنجيلة، وبيت ثقافة المساعيد.

تكريم أفضل المواقع الثقافية في حفل بروض الفرج

يستضيف قصر ثقافة روض الفرج، مساء غد الاثنين، حفل تكريم أفضل المواقع الثقافية لعام 2024، حيث تمنح دروع الهيئة وشهادات التقدير للمواقع الفائزة وفق تقييم أنشطتها الثقافية المقدمة للجمهور، بجانب تقديم جوائز خاصة لعدد من المكتبات تقديرا لتميز أنشطتها رغم قلة العاملين بها، وذلك لإذكاء لروح التنافس بين المواقع الثقافية، وتحفيزها على تقديم أفضل الأنشطة للرواد.

انطلاق الموسم الأول من "صيف بلدنا" بالعلمين

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تنطلق الأربعاء 16 يوليو بمدينة العلمين الجديدة فعاليات الموسم الأول من "صيف بلدنا"، والذي يستمر حتى 29 أغسطس المقبل، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة.

وتبدأ الفعاليات بأوبريت غنائي استعراضي بعنوان "بداية جديدة" فكرة وألحان محمد مصطفى وإخراج محمد الطايع، إلى جانب عرض لفرقة التنورة التراثية.

وتقدم باقي العروض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في التاسعة مساءً، مجانا للجمهور، وذلك في إطار نشر الفنون والثقافة وتعزيز الهوية المصرية من خلال عروض تعكس التراث الوطني.

كما يشهد الأسبوع نفسه انطلاق فعاليات الموسم الخامس من برنامج "صيف بلدنا" بعدد من المحافظات، تبدأ من مطروح يوم الخميس 17 يوليو بعرض تقدمه فرقة التنورة التراثية، وتنتقل بعدها إلى محافظة الإسكندرية، يوم السبت 19 يوليو، وتستمر العروض الفنية حتى يوم 27 أغسطس.

استمرار فعاليات ملتقى العرائس التقليدية بالقليوبية

وتتواصل هذا الأسبوع فعاليات الملتقى الأول للعرائس التقليدية بمحافظة القليوبية، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، بهدف إحياء التراث غير المادي وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الفنون الشعبية.

وتشمل الفعاليات عروضا فنية متنوعة بمشاركة فرقة أجيال بقيادة الفنان عمرو حمزة، إلى جانب عروض لعرائس الماريونت، وفرقة الأراجوز المصري، ومسابقات ترفيهية وورش لتصميم العرائس. وتقام الفعاليات يوميا في السادسة مساءً بكل من قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة وقصر ثقافة الطفل ببنها، وتستمر حتى الخميس.

ورش تدريبية وعروض أفلام مجانية

في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، تتواصل هذا الأسبوع فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية المتخصصة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

وتستمر المحاضرات العامة يوميا حتى 20 يوليو الحالي في مجالات التمثيل، الإخراج، كتابة السيناريو، التصوير، والمونتاج،

بالاعتماد على نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

كما يواصل قصر السينما بجاردن سيتي تقديم عروضه السينمائية المتميزة، يصاحب بعضها ندوات نقدية، ويشهد غدا الاثنين فيلم الدراما "Marnie" ضمن نادي سينما الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 15 يوليو الفيلم الكوميدي"Stan & Ollie". فيما يعرض نادي السينما الأوروبية يوم الأربعاء 16 يوليو، فيلم الأكشن "OSS.117.Lost.In.Rio.2009".

وتحفل أجندة الهيئة هذا الأسبوع أيضا بمجموعة من المحاضرات التثقيفية واللقاءات الأدبية بمشاركة لفيف من النقاد والمفكرين، إلى جانب الورش والعروض الفنية والمسرحية، والأنشطة المعدة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.