بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم بريستون بثلاثية وديا

فاز فريق ليفربول على نظيره بريستون، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار لقاء ودي استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق كونور برادلي وداروين نونيز وكودي جاكبو في الدقائق 33، 53، 88.

فيما جاء هدف بريستون عن طريق ليام ليندسي في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا، قبل أن يغادر في بداية الشوط الثاني.

يُذكر أنه قبل انطلاق المباراة، قام الفريقان بإحياء ذكرى ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والذي توّفي في حادث سير في إسبانيا برفقة شقيقه.