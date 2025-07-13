الأنبا إيلاريون في زيارة رعوية لوادي النطرون

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، مدينة وادي النطرون التابعة للإيبارشية، في أول زيارة رعوية له للمنطقة، استمرت ثلاثة أيام.

صفات الإنسان المسيحي

بدأت الزيارة بصلاة العشية في كنيسة القديسين يوسف الرامي ويوحنا الحبيب، حيث طيب نيافته رفات القديس يوحنا الحبيب، وألقى عظة بعنوان “صفات الإنسان المسيحي”، وصلى القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وخلاله رسم ٥٤ من أبناءها شمامسة منهم ٤٤ برتبة إبصالتس و ١٠ برتبة أغنسطس.

كما زار أيضًا مركزي الخدمة التابعين للإيبارشية: “سوسنة الوادي” و”كرمة الوادي”، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا ونس، وتفقد مبنى الكنيسة الجديد، وكنيسة الثلاث مقارات بالرست هاوس، وكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس، وكنيسة القديس أبسخيرون، حيث التقى بخدامها وتفقد خدماتها.

واختتم الزيارة بلقاء اللواء أسامة عفش رئيس مدينة وادي النطرون.