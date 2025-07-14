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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيارة ميدانية لفريق إدارة المستشفيات لمتابعة سير العمل بمستشفى سفاجا المركزي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى فريق من إدارة المستشفيات والعلاج الطبيعي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، زيارة تفقدية إلى مستشفى سفاجا المركزي، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية.

ترأس الزيارة الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات والعلاج الطبيعي، ورافقه كل من:
الدكتورة مونيا فؤاد، والدكتورة نسمة حسين من إدارة المستشفيات، والدكتورة إيمان عوض من إدارة العلاج الطبيعي.

شملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، منها العيادات الخارجية، قسم الاستقبال والطوارئ، الحضانة، الأقسام الداخلية، العناية المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي، حيث جرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي، وانتظام سير العمل.

كما تفقد الفريق قسم العلاج الطبيعي، واطمأن على صيانة الأجهزة الطبية ومعدلات التردد على القسم، إضافة إلى متابعة توافر الأكسجين، والاطلاع على مستوى رضا المرضى عن الخدمة المقدمة.

وخلال الزيارة، عُقد اجتماع مع مدير المستشفى لمناقشة التحديات التي تواجه التشغيل اليومي، وتم وضع حلول عاجلة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية بكفاءة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن الهدف الأساسي من تلك المتابعات هو ضمان تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية ستواصل زياراتها لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

البحر الأحمر مديرية الصحة بالبحر الأحمر الصحة بالبحر الأحمر الصحة وزارة الصحة

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