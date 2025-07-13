برلماني: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وشراكة في بناء مستقبل مصر

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بأن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تمثل استحقاقًا دستوريًا محوريًا يعكس مدى تطور الحياة السياسية والديمقراطية في مصر، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة من المواطنين في هذا الاستحقاق تمثل رسالة دعم قوية للدولة ومؤسساتها.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم أن مجلس الشيوخ يؤدي دورًا أساسيًا في تعزيز العمل النيابي والتشريعي من خلال دراسة مشروعات القوانين المهمة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية، والخطط العامة، مما يسهم في تجويد الأداء التشريعي وضمان التوازن المؤسسي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تراهن على وعي الشعب المصري وقدرته على إدراك أهمية المشاركة في صياغة مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة ستضم نخبة متميزة من الكفاءات القانونية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يهيئ مجلس الشيوخ للقيام بدور وطني راسخ يليق بطبيعة المرحلة الراهنة.

وأضاف نائب القليوبية، أن، المشاركة في الانتخابات ليست فقط واجبًا دستوريًا، بل مسؤولية وطنية، تعبر عن انتماء حقيقي وحرص على بناء دولة المؤسسات، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة المصرية.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، مؤكدًا أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هي ضمانة للاستقرار السياسي والتشريعي، وفرصة لتجديد الثقة في المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة بكل ثبات واقتدار.