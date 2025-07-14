الأول على الدبلومات الفنية: دفعتي 60 طالبا.. ودخلت لدعم خطة التطوير

قال الطالب محمد هاني محمد أحمد الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة النووية إنه يدرس في مدرسة بمحافظة مطروح بمدرسة الضبعة النووية.

زيادة الاستيعاب والتعليم المهني

وأضاف أول الجمهورية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم” تقديم الإعلامي سيد على أن إجمالي عدد الطلاب في الدفعة 60 طالبا، مما يزيد من فرص العمل من جانب، وزيادة الاستيعاب والتعليم المهني الدقيق من جانب آخر.

عمليات الدعم والتطوير للدولة

ولفت إلى أن الدولة تحتاج الآن إلى التعليم المهني والفني، وأنه أخذ على عاتقه مهمة أن يكون فنيا للمساهمة في عمليات الدعم والتطوير للدولة المصرية.