إبراهيم مصطفى: الدول الكبرى تنظر لقارة إفريقيا على أنها كنز

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن الدول الكبرى تنظر إلى قارة إفريقيا، على أنها "الكنز"، وهو ما ورد عنها في العديد من الكتب القديمة، نظرًا لما تملكه من خيرات متعددة، أبرزها الأراضي الخصبة والموارد البشرية، موضحاً إلي اقتراب عدد سكانها من نحو 2 مليار نسمة.

وأشار "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"،المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن بعض الدول العربية، مثل المغرب، كانت من أوائل الدول التي أدركت أهمية السوق الإفريقية، مما يجعلها سوقًا تنافسيًا بين الدول.

البوابة الرئيسية للقارة

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تُعد البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية، على جميع المستويات، مشددًا على ضرورة توجه الشركات المصرية، نحو الاستثمار في القارة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على البعد السياسي والاقتصادي.

ونوّه “مصطفى” إلى أهمية تواجد "الرئيس" عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في كينيا، ومشاركته في عدد من اللقاءات، والفعاليات المهمة، حيث تطرق إلى عدة قضايا رئيسية، من بينها وجود فجوة تمويلية ناتجة عن ضعف تدفق التمويلات إلى القارة الإفريقية.