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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الزراعة: ارتفاع إنتاجية البطاطس والطماطم بنسبة 15% هذا العام

وزير الزراعة
وزير الزراعة
عادل نصار

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام، نتيجة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الحديثة، مما ساهم في توفير كميات كبيرة من المحاصيل للسوق المحلي.

نجاح كبير لقطاع الزراعة المصري

وأوضح الوزير، في لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز» أنّ إنتاجية محصولي البطاطس والطماطم ارتفعت بنسبة 15%، وهو معدل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعد نجاحًا كبيرًا لقطاع الزراعة المصري.

زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام

وأشار «فاروق» إلى أن زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام، كما أدت إلى زيادة في التصدير والإقبال على البطاطس المصرية، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي.

وزير الزراعة علاء فاروق محصولي البطاطس والطماطم زيادة إنتاجية البطاطس

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