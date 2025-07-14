رفعت قمصان: مجلس الشيوخ دوره مهم في إثراء الحياة السياسية ويضم كفاءات وخبرات متنوعة

قال اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات السابق إن مجلس الشيوخ دوره مهم في إثراء الحياة السياسية، مؤكدا أن المجلس يضم كفاءات وخبرات متنوعة في مختلف المجالات ونقاشاته تكون دائما على قدر عال من الدقة والاحترافية .

وأضاف قمصان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن التنافس الشديد على عضوية الشيوخ والإقبال على الترشح في هذا المجلس العام يعكس أهمية المجلس وصلاحياته الدستورية، مشيرا إلى أن هذا المجلس يختص بالنظر في الخطط العامة للدولة والنظر في كل القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وأوضح أن الجبهة الوطنية استضافت أمس قيادات أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر في اللقاء التشاوري الثالث الذي ضم 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتا إلى أنه تم تدارس المرحلة القادمة ومتطلباتها والتأكيد على دعم القيادة السياسية في هذه المرحلة ومساندتها في كل مواقفها حيال الأحداث الدولية والإقليمية، والتنسيق بين القوى السياسية المختلفة والأحزاب استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد أن تحالف القوى السياسية ومعظم الأحزاب في قائمة وطنية موحدة يعكس مشاعر الوطنية والحرص الشديد على مصلحة الوطن وحتى باقي الأحزاب التي لم تنضم لهذا الائتلاف تسير في هذا النهج لتحقيق الهدف المرجو لمصلحة البلاد وهذا ما يطمئن كل القائمين على العملية الانتخابية.

وحول النظام الانتخابي الحالي، قال قمصان إن القانون الانتخابي الحالي تفرضه نصوص دستورية قاطعة تمثل متطلبات لـ 6 فئات في المجتمع بحصص معينة، فكان لابد للنظام الانتخابي أن يكون بالشكل القائم وهو نظام القوائم والفردي مناصفة.

ودعا قمصان إلى المشاركة بكثافة في انتخابات الشيوخ، مؤكدا أن العالم كله يراقب الأوضاع في المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص، لذلك المشاركة السياسية تعطي رسالة دائما بوعي الشعب وإداراكة بأهمية المرحلة التي نمر بها.

وشدد على ضرورة المشاركة وإبداء الرأي أيا كان هذا الرأي، إذ أن المشاركة السياسية تعطي دروسا كبيرة في مجال الوعي المجتمعي والرغبة في تحقيق كل ما يحقق نمو البلاد واستقرارها وتحقيق أمنها.