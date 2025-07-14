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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: قرار تثبيت الفائدة يؤثر على المدخرين والمستثمرين ويعزز استقرار السوق

الخبير الاقتصادي رضا المسلمى
الخبير الاقتصادي رضا المسلمى
هاجر ابراهيم

أكد الخبير الاقتصادي رضا المسلمى، أن قرار تثبيت سعر الفائدة له تأثير مباشر على المدخرين وأصحاب الشهادات الادخارية، كما يلعب دورًا مهمًا في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.

وأوضح خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن تثبيت الفائدة يضمن استقرار عوائد الادخار للأفراد، ويحدّ من تقلبات السوق، بما يدعم ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري.

وأضاف أن خفض الفائدة، وإن كان يُسهِم في خفض تكلفة الإنتاج وتنشيط الإقراض، فإن التثبيت يُعد خطوة استراتيجية لتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن قرار "المركزي" جاء في توقيت حرج يشهد توترات في الأسواق العالمية، خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات بعض الدول، وهو ما يُتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ في أغسطس المقبل.

رضا المسلمى سعر الفائدة الشهادات الادخارية

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