الزمالك يتحرك في الخفاء.. والهدف ظهير مفاجأة!

يواصل مسؤولو نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تنفيذًا لرغبات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وبعد الإعلان الرسمي عن ضم الثنائي المهدي سليمان والأنجولي شيكو بانزا، بدأ مسؤولو القلعة البيضاء، بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد، التحرك من أجل التعاقد مع أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، والذي كان محل اهتمام من النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك لـ«صدى البلد» أن الإدارة دخلت في مفاوضات قوية مع نادي المصري لحسم الصفقة، بناءً على توصية من فيريرا، الذي شدد على ضرورة تدعيم الجبهة اليمنى، عقب إعارة أحمد محمود رسميًا للاتحاد السكندري، ورحيل التونسي حمزة المثلوثي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لا يمانع العودة لصفوف الزمالك، خاصةً أنه أحد أبناء النادي السابقين، ويرحب بارتداء القميص الأبيض من جديد.

ويذكر أن نادي الزمالك يخطط لإبرام عدد من الصفقات الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم مختلف المراكز، سعيًا للظهور بشكل قوي والمنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم.