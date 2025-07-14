قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة
إيران: لا موعد محدد للمحادثات النووية مع الولايات المتحدة
هل خروج الشمس من مغربها أول علامات الساعة الكبري؟.. علي جمعة يجيب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
مواقع إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 2 بجروح خطرة في حدث أمني كبير
سؤال برلمانى عن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم
رئيس بورفؤاد : حملة مكبرة لمصادرة الدواب الهائمة من شوارع المدينة.. صور
بين رفض حماس ومناورات إسرائيل.. مفاوضات التهدئة تلفظ أنفاسها
وسائل إعلام إسرائيلية: حادث أمني خطير وكارثة جديدة لقواتنا شرق غزة
سعر بيتكوين يتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة.. ما علاقة بوتين وترامب؟ (قصة كاملة)
عقدت صفقة.. منشور غير متوقع من كهربا
عودة "وزير" أمين النور ببنى سويف لانتخابات الشيوخ بحكم القضاء الإداري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب السادات: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الاتحاد الأفريقي ترسخ مكانة مصر كقوة إقليمية

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة التنسيقية السابعة للاتحاد الأفريقي عكست بوضوح حجم الدور القيادي الذي تضطلع به مصر في محيطها الأفريقي، والتزامها الراسخ بدعم منظومة السلم والأمن في القارة.

وأشار السادات في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بتشخيص الواقع، بل قدّم رؤية تنفيذية واضحة تستند إلى خبرة مصر العريقة في إدارة ملفات النزاع وبناء السلام، وهو ما تجلى في تركيزه على أهمية الجاهزية العملياتية، والتنسيق الإقليمي، والتمويل المستدام لقوة شمال أفريقيا كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة.

وأضاف أن حديث الرئيس عن التمرين الميداني في الجزائر وإشادته بالتكامل بين المكونات العسكرية والمدنية والشرطية، يعكس إدراكًا عميقًا لمتطلبات بناء آليات قارية فاعلة قادرة على الاستجابة السريعة للتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه شعوب القارة.

وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،  أن مصر تنطلق في تحركاتها الأفريقية من قناعة راسخة بأن الأمن والاستقرار شرطان أساسيان للتنمية، مشيدًا بتركيز الرئيس السيسي على ضرورة إصلاح الهياكل الإدارية والمالية لمنظومة السلم والأمن، بما يعزز كفاءتها ويضمن استمرارية عملها بعيدًا عن أية ضغوط خارجية.

ولفت السادات، إلى أن ما ورد في كلمة الرئيس بشأن دعم ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات يعكس دور مصر الرائد في قيادة هذا الملف داخل الاتحاد الأفريقي، وإيمانها بأهمية التحول من التدخلات الطارئة إلى بناء حلول دائمة تحفظ الأمن وتدعم النهوض الاقتصادي والاجتماعي للدول الخارجة من الصراعات.

وشدد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن مصر بقيادتها السياسية تُعيد صياغة مفهوم "الريادة" في القارة، من خلال الجمع بين المبادرات السياسية الذكية، والتحركات التنفيذية الواقعية، معتمدًة على رصيد من الثقة والمصداقية في علاقاتها مع الشعوب والدول الأفريقية.

الدكتور عفت السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة السلم والأمن التمرين الميداني إعادة الإعمار والتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

غرفة الصناعات الكيماوية تناقش مع الوفد المصري المشارك في مفاوضات جنيف أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية

ارشيفيه

جولد بيليون: الذهب يرتفع لأعلى مستوى في يوليو مدعوما بالحرب التجارية

جانب من الاجتماع

ميشيل الجمل: مبادلة الديون وسيلة فعالة لزيادة التمويل التنموي وجذب الاستثمارات الأجنبية

بالصور

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد