زيادة تعريفة التاكسي المتجهة إلى مجمع المواقف الجديد ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارًا بتعديل تعريفة التاكسي المتجهة (فقط) إلى مجمع المواقف الجديد، لتصبح 18 جنيهًا.

وذلك في إطار استكمال خطة شاملة لإعادة تنظيم خطوط السير الداخلية بمدينة بني سويف، ومواكبة التغيرات الجديدة الناتجة عن بدء التشغيل التجريبي لمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور.

وشدد المحافظ على تكليف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مع إلزام سائقي التاكسي بوضع لافتة واضحة داخل السيارة توضح التعريفة الرسمية للمواطنين، لضمان الشفافية وحماية حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم في وقت سابق وضع ملصقات تعريفية في عدد من المواقف الرئيسية، منها موقفي محيي الدين ومجمع المواقف الجديد ، وتتضمن هذه الملصقات: رمز QR يمكن مسحه عبر الهاتف المحمول للدخول المباشر إلى نموذج تقديم الشكوى، بالإضافة إلى خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفة في تطبيق الأجرة المقررة من قبل السائقين، حيث يمكن الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر:

• الخط الساخن لمحافظة بني سويف 114

• الخط الساخن لإدارة مرور بني سويف 136

وأكدت المحافظة أن الشكاوى الواردة يتم التعامل معها بشكل عاجل عبر غرف العمليات، بالتنسيق مع المرور والوحدات المحلية وإدارة المواقف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتي قد تشمل الغرامات أو سحب التراخيص.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تشغيل المرحلة الثانية من مجمع المواقف الجديد، بما يحقق سيولة مرورية وانسيابية في حركة النقل، ويمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض أجرة غير قانونية، داعيًا الجميع للتعاون للحفاظ على انضباط الخدمة.