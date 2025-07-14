قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقدم 25 ألف جنيه.. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
تبدأ 23 يوليو.. محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" لجميع المراحل
تشيلسي يُنعش آمال محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية 2025
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟
قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة| الشروط والتفاصيل
البابا تواضروس يفتتح القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوي للمشروعات
كيف يحبك الله؟.. الشيخ خالد الجندي يكشف مكانة الإنسان عند ربه
لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد
رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي يشكل حجر الأساس في تجديد الفكر الديني
اتوفى في حادث مأساوي.. جنازة شعبية بالمنوفية لأشهر لاعب فلاي بورد | صور
⁠مصادر لـ القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع وفود المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيادة تعريفة التاكسي المتجهة إلى مجمع المواقف الجديد ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارًا بتعديل تعريفة التاكسي المتجهة (فقط) إلى مجمع المواقف الجديد، لتصبح 18 جنيهًا.

وذلك في إطار استكمال خطة شاملة لإعادة تنظيم خطوط السير الداخلية بمدينة بني سويف، ومواكبة التغيرات الجديدة الناتجة عن بدء التشغيل التجريبي لمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور.

وشدد المحافظ على تكليف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مع إلزام سائقي التاكسي بوضع لافتة واضحة داخل السيارة توضح التعريفة الرسمية للمواطنين، لضمان الشفافية وحماية حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم في وقت سابق وضع ملصقات تعريفية في عدد من المواقف الرئيسية، منها موقفي محيي الدين ومجمع المواقف الجديد ، وتتضمن هذه الملصقات: رمز QR يمكن مسحه عبر الهاتف المحمول للدخول المباشر إلى نموذج تقديم الشكوى، بالإضافة إلى خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفة في تطبيق الأجرة المقررة من قبل السائقين، حيث يمكن الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر:

• الخط الساخن لمحافظة بني سويف 114
• الخط الساخن لإدارة مرور بني سويف 136

وأكدت المحافظة أن الشكاوى الواردة يتم التعامل معها بشكل عاجل عبر غرف العمليات، بالتنسيق مع المرور والوحدات المحلية وإدارة المواقف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتي قد تشمل الغرامات أو سحب التراخيص.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تشغيل المرحلة الثانية من مجمع المواقف الجديد، بما يحقق سيولة مرورية وانسيابية في حركة النقل، ويمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض أجرة غير قانونية، داعيًا الجميع للتعاون للحفاظ على انضباط الخدمة.

بني سويف محافظ بني سويف عدلي منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

زين الدين بلعيد

هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

السويداء

الدروز ضد الداخلية والدفاع السورية.. مقتل 89 وإصابة 200 في اشتباكات السويداء

شهداء جدد في غزة

13 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف الاحتلال خان يونس ومخيم البريج

الدفاع المدني ينفذ 38 مهمة بغزة خلال 24 ساعة

الدفاع المدني الفلسطيني ينفذ 38 مهمة بغزة في 24 ساعة

بالصور

ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

نشرة المرأة والمنوعات| عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. أعشاب وتوابل تقلل من الانتفاخ.. تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد