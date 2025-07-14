ثنائي عربي في التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية

كشفت منصة dazn العالمية والتي كانت مسئولة عن بث مباريات كأس العالم للأندية عن التشكيل المثالي للبطولة.
وشهد التشكيل المثالي تواجد ثنائي عربي وهم المغربيان ياسين بونو وأشرف حكيمي، لاعبا الهلال السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وجاء التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية كالتالي:
حارس المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)
الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، تياجو سيلفا (فلومينينسي)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)
الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان)، إنزو فيرنانديز، بيدرو نيتو (تشيلسي)
الهجوم: كول بالمر (تشيلسي)، جون أرياس (فلومينينسي)، جونزالو جارسيا (ريال مدريد).