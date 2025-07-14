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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انسحاب الهلال من السوبر السعودي والأهلي يشارك بديلا

كأس السوبر السعودي
كأس السوبر السعودي

يترقب الشارع الرياضي السعودي، قرار اتحاد كرة القدم، بشأن انسحاب الهلال من بطولة السوبر السعودي.
وكان الهلال قد أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، اعتذر فيه عن عدم مشاركته في البطولة، بداعي تأخر إجازة اللاعبين بعد كأس العالم للأندية وتجنب الإرهاق بالدخول إلى منافسات الموسم الرياضي خلال فترة الإعداد.

بديل الهلال في السوبر


وحسب صحيفة “الرياضية”، السعودية، فإنه في حال اعتماد انسحاب الهلال رسميًا من كأس السوبر، فإن بديله سيكون الأهلي، وفقًا للائحة التنظيمية للمسابقة.


وكان من المقرر أن يشارك في النسخة القادمة للمسابقة، الاتحاد بطل الدوري، والهلال وصيف الدوري، والنصر صاحب المركز الثالث، إضافة إلى القادسية وصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال السوبر السعودي كأس العالم للأندية الأهلي الاتحاد

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