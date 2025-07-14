لاول مرة.. تركيب جهاز الموجات التصادمية بمستشفى الواسطى المركزي

قالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحه ببنى سويف بانه تم تركيب وتشغيل جهاز الموجات التصادميه بمستشفى الواسطى المركزى فى وجود الشركه الموردة للجهاز، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف.

الجدير بالذكر ان جهازFocus Shockwave Therapy هي تقنية علاجية تستخدم الموجات التصادمية المركزة لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الطبية. بعض استخداماتها تشمل:

1. *علاج آلام العظام والعضلات المزمنة*: مثل التهاب الأوتار، والتهاب باطن القدم .

2. *علاج الكسور التي لا تلتئم*: لتحفيز التئام العظام.

3. *علاج آلام الكتف والرقبة*: الناتجة عن مشاكل في الأوتار أو العضلات.

4. *علاج مشاكل الظهر*: مثل آلام أسفل الظهر المزمنة.

5.الشوكه العظميه وتيبس المفاصل

وتعمل هذه التقنية على تحفيز عملية الشفاء الطبيعية في الجسم وتقليل الألم والالتهاب. ويعد هذا ادخال خدمه جديدة على مستوى المحافظه مما يساهم فى رفع كفاءة الخدمه الطبيه المقدمه للمريض وادخال خدمات جديدة للمستشفيات