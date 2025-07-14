محافظ الإسكندرية: توقعات بارتفاع عدد الزوار إلى 2.8 مليون خلال فصل الصيف

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن جاهزية المحافظة الكاملة لاستقبال الزوار، بعد أن وضعت خطة موسعة شملت مختلف الجهات المعنية، من بينها مديرية الأمن، وإدارة المرور، وجهاز الحماية المدنية، بهدف تنظيم موسم الصيف.

وتابع خالد قائلا : خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أنه من المتوقع أن يشهد حضور نحو 2.8 مليون زائر من داخل مصر وخارجها خلال الصيف .

وأكد المحافظ أن الدولة تهتم بملف العقارات الآيلة للسقوط، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة متابعته بشكل منتظم، وقد شُكلت لجنة فنية لرصد المباني التي تحتاج إلى تدخل هندسي، سواءً بالترميم أو الإزالة.

وأشار إلى العقارات المواجهة للبحر، التي تتعرض لتقلبات الطقس القاسية، موضحًا أن المشروع قد انطلق فعليًا ويستهدف في مرحلته الأولى إصلاح 54 بناية من أصل 144 ممتدة على طول الكورنيش .