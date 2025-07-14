أحمد موسى يعلق على فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية: السر في بالمر

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز نادي تشيلسي الإنجليزي على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة والتتويج بكأس العالم للأندية 2025 في أحدث نسخة لها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»،: «عمري ما كنت بشجع تشيلسي قبل كدا، ولكن في ماتش إمبارح كنت بشجعه، كمان تشيلسي قدم مباراة كبيرة، وبالمر دا لاعب عالمي، اه هو أناني، بس لاعيب كرة، بالمر عمل كل حاجة، دوناروما مش عارف يعمل حاجة قدامه، مكنش شايف الكرة هي وداخلة المرمى».

وتابع: «باريس فاكر نفسه خد البطولة بعد الفوز على ريال مدريد برعاية نظيفة، ولكن تشيلسي قدم مباراة كبيرة وكانت ممكن تخلص 4 أو 5 عادي، وكل دا بسبب بالمر، تشيلسي قرأ باريس بشكل جيد».

وأكمل: «البطولة كلها جوائز، تتعادل تأخد فلوس، تفوز تاخد فلوس، تشيلسي حصد 120 مليون دولار بعد التتويج، كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضر المباراة، وقام بتسليم كأس البطولة للاعبي النادي الإنجليزي وقام بالاحتفال معهم، كما أنه أصر على التواجد، دي أول مرة نشوف لقطة بهذه الطريقة».

وأردف أحمد موسى: «ترامب مشجع لكرة القدم، ويعشق بليه، كما صرح قبل انطلاق المباراة النهائية، كمان أمريكا هتستضيف بطولة كأس العالم للمنتخبات 2026، وإن شاء الله يكون المنتخب الوطني متواجد فيها».