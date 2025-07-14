قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأم تفجر مفاجآت.. تفاصيل حديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها
بعد تجديد حبسه.. قصة مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق
بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية بـ محكمة النقض
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني
شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟
أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025
البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد
إمام مسجد زين العابدين: الشهامة خُلق قرآني والإسلام جعلها طريقا للجنة
حزب الجبهة الوطنية: الشعب يحرص دائما على المشاركة في انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يعلق على فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية: السر في بالمر

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز نادي تشيلسي الإنجليزي على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة والتتويج بكأس العالم للأندية 2025 في أحدث نسخة لها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»،: «عمري ما كنت بشجع تشيلسي قبل كدا، ولكن في ماتش إمبارح كنت بشجعه، كمان تشيلسي قدم مباراة كبيرة، وبالمر دا لاعب عالمي، اه هو أناني، بس لاعيب كرة، بالمر عمل كل حاجة، دوناروما مش عارف يعمل حاجة قدامه، مكنش شايف الكرة هي وداخلة المرمى».

وتابع: «باريس فاكر نفسه خد البطولة بعد الفوز على ريال مدريد برعاية نظيفة، ولكن تشيلسي قدم مباراة كبيرة وكانت ممكن تخلص 4 أو 5 عادي، وكل دا بسبب بالمر، تشيلسي قرأ باريس بشكل جيد».

وأكمل: «البطولة كلها جوائز، تتعادل تأخد فلوس، تفوز تاخد فلوس، تشيلسي حصد 120 مليون دولار بعد التتويج، كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضر المباراة، وقام بتسليم كأس البطولة للاعبي النادي الإنجليزي وقام بالاحتفال معهم، كما أنه أصر على التواجد، دي أول مرة نشوف لقطة بهذه الطريقة».

وأردف أحمد موسى: «ترامب مشجع لكرة القدم، ويعشق بليه، كما صرح قبل انطلاق المباراة النهائية، كمان أمريكا هتستضيف بطولة كأس العالم للمنتخبات 2026، وإن شاء الله يكون المنتخب الوطني متواجد فيها».

كأس العالم دونالد ترامب تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

حديقة الحيوان

بعد الإعلان عن موعد افتتاحها رسميا.. مفاجآت فى تطوير حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب

رئيس النواب يهنئ الدكتورة جيهان زكى بمناسبة منحها وسام "جوقة الشرف" من فرنسا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مستقبل وطن : مشاركات الرئيس السيسي بإفريقيا تخدم جهود الشراكة الاستراتيجية نحو تعزيز العلاقات بالقارة السمراء

مجلس النواب

نائب الإسكندرية: تحرك الحكومة بشأن العقارات الآيلة للسقوط يعالج إحدى أخطر قضايا المحافظة

بالصور

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

المزيد