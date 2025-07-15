تجاوز سرعة وعكس الاتجاه.. الداخلية تضبط 108 آلاف مخالفة مرورية في يوم واحد

تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (108182) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحم أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص (3383) سائق تبين إيجابية (389) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1186) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه- تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (351) سائق تبين إيجابية (18) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط (25) محكوم عليهم بإجمالى (47) حكم، كما تم التحفظ على (7) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.