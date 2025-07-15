وزير الري يلتقي أعضاء البرلمان لمناقشة طلبات المواطنين بالدوائر

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

التقى الوزير النائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب مكرم رضوان، أعضاء مجلس النواب، وتناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من النواب.

وقد أعرب سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير لترعة الكلابية بأحد المواقع، حيث وجه سويلم أجهزة مصلحة الرى بدراسة الموقع المقترح على الطبيعة ومدى الحاجة لتنفيذ هذه الأعمال مع عدم التأثير سلبا على القطاع المائي للترعة.

كما تم استعراض الطلبات المقدمة لتوفير قطعة أرض مملوكة للوزارة بمقابل انتفاع لأحد مراكز الشباب بمركز بني عبيد بالدقهلية، حيث وجه سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذا الطلب طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك.

وفيما يخص طلب إحلال او صيانة أحد الكبارى على ترعة الصلاحات بالدقهلية، فقد وجه سويلم أجهزة مصلحة الرى بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الكوبرى واتخاذ اللازم طبقاً للوضع على الطبيعة.