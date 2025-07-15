هيرميس مستشارًا ماليًا لشركة "نسما وشركاهم" في صفقة استحواذ استراتيجية على "اليسر للمقاولات الصناعية"

أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي إف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها بدور المستشار المالي الحصري لشركة "نسما وشركاهم" في صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" (AYTB)، وهي من أبرز الشركات السعودية المتخصصة في تقديم الخدمات الصناعية لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة.

تُعد هذه الصفقة خطوة محورية في مسيرة "نسما وشركاهم"، المزود الرائد لحلول المشاريع المتكاملة في المملكة، حيث تُعزز من قدراتها التشغيلية وتوسع نطاق خدماتها في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالات التوطين، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام.

وفي هذا السياق، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:

"تعكس هذه الصفقة متانة القطاع الصناعي السعودي وعمق إمكاناته، كما تؤكد التزام إي إف چي هيرميس بتمكين الكيانات الوطنية التي تلعب أدوارًا محورية في مسيرة التحول بالمملكة. نحن فخورون بدعمنا لشركة نسما وشركاهم في هذا الإنجاز، وسنواصل تقديم خدمات استشارية تخلق قيمة حقيقية وتدعم أولويات التنمية الوطنية."

من جهته، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس:

"تجسد هذه الصفقة التزامنا المتواصل بتقديم حلول استشارية فعالة لرواد النمو الإقليمي، وتمكينهم من التوسع والتحول بما يواكب متطلبات أسواقهم. ويمثل الاستحواذ على شركة اليسر نقلة نوعية تعزز من قدرات نسما وشركاهم على تقديم خدمات صناعية متكاملة عالية الجودة عبر مختلف مراحل دورة حياة الأصول."

وتتمتع شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" بخبرة متخصصة تمتد لأكثر من أربعين عامًا، وتواصل عملها بعد الصفقة ككيان مستقل ضمن مجموعة نسما وشركاهم، مع الحفاظ على هيكلها التنظيمي وهويتها المؤسسية واستقلالها التشغيلي.

وتُعد مجموعة "نسما وشركاهم" إحدى الكيانات السعودية البارزة في قطاع المقاولات والخدمات الصناعية، حيث بدأت رحلتها في عام 1981، وتوسعت محليًا عبر خدماتها في الإنشاءات والصيانة والتشغيل، وعالميًا من خلال شركتها التابعة "كنت"، الرائدة في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع. وتمتلك المجموعة حاليًا قاعدة مساهمين تضم: شركة نسما للمقاولات المحدودة، وشركة التركي القابضة، وشركة روابي القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF).

ومنذ مطلع عام 2025، قدمت إي إف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في خمس صفقات دمج واستحواذ، بالإضافة إلى ست صفقات في سوق المال على مستوى المنطقة، شملت أسواق مصر، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، مما يؤكد ريادتها الإقليمية كمستشار مالي موثوق للشركات والمؤسسات في المنطقة.