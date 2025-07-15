مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يؤكد تراجع النمو السكاني في مصر

تحدث الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع النمو السكاني في مصر، مشيرا إلى أن تراجع النمو السكاني ليس جديدا.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى، أن عدد سكان مصر زاد 13 مليون نسمة في الفترة من 2017 حتى الآن، ومن المتوقع ان يرتفع عدد سكان مصر من 2017 حتى 2027، بنحو 16 مليون نسمة.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر في الفترة من 2006 حتى 2016 ارتفع 22 مليون نسمة، وبالتالي مستوى الزيادة انخفض من 22 مليون خلال الفترة من 2006 إلى 2016 إلى حوالي 16 مليون بانخفاض حوالي 6 مليون نسمة، وهذا يؤكد أن التراجع في النمو السكاني تؤكده الأرقام.

وأكد الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك تناقص كبير في عدد المواليد على مدار السنوات الماضية.