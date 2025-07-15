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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط

بهنساوي : يوجه الأجهزة التنفيذية بمصادرة مكبرات الصوت
بهنساوي : يوجه الأجهزة التنفيذية بمصادرة مكبرات الصوت
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات مكثفة لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بأنحاء المدينة ، بالإضافة الى ضبط ومصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلين وذلك لمجابهة انتشارها .

حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات ،وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها ومصادرة عدة مكبرات صوت وماكينات التشغيل أثناء إستعمالها من قبل الباعة الجائلين لما تسببه من إزعاج للمواطنين وتطبيق القانون على المخالفين

بهنساوي : يوجه الأجهزة التنفيذية بمصادرة مكبرات الصوت

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بضرورة توفير عبور أمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة مؤكداً ان الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تصبح المدينة خالية تماماً من التعديات.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد على مسئولي المتابعة الميدانية و الإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينه المختلفة والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع، تسهيلاً للحركة المرورية.

هذا وقد شدد الدكتور إسلام بهنساوي على استمرار متابعة هذه الحملات لمنع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت، والتسبب في إزعاج المواطنين وكبار السن والمرضى ،وذلك ضمن أجهزة المدينة في القضاء على كل مسببات التلوث لتصبح المدينة خالية من التلوث.

وفي سياق متصل، اكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف النظافة ،  وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمدينة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة،  فضلاً عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين و العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بنطاق المدينة،  موجهاً باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف،  للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد الإشغالات مكبرات الصوت فرض الانضباط

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