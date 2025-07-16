سعر أودي Q3 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q3 موديل 2026 في السعودية ، وتنتمي Q3 لفة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة أودي Q3 موديل 2026 الجديدة

محرك أودي Q3 موديل 2026

تستمد سيارة أودي Q3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة أودي Q3 موديل 2026 الجديدة

تحصل سيارة أودي Q3 موديل 2026 أيضا على قوتها من محرك 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 261 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات أودي Q3 موديل 2026

تمتلك سيارة أودي Q3 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط جانبية حادة، وبها سقف مائل نحو الخلف يمنح السيارة طابع رياضي، وبها شبكة أمامية عريضة ذات حواف بارزة، وبها مصابيح أمامية OLED مقسمة مع أضواء LED نهارية مثبتة أعلى وحدة الإضاءة، وبها مصابيح مقسمة ومتصلة بشريط إضاءة رفيع يمتد بعرض السيارة، وبها وظائف رقمية تضيف لمسة مستقبلية .

سيارة أودي Q3 موديل 2026 الجديدة

بالاضافة إلى ان سيارة أودي Q3 موديل 2026 بها، زجاج مزدوج الطبقة في النوافذ الأمامية لعزل الصوت، وبها خطوط انسيابية، وبها شاشتين رقميتين كبيرتين، وبها نظام Android Automotive، وبها مساعد صوتي متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي، وبها نظام تكنولوجي متقدم بنظام صوتي فاخر من Sonos .

وسائل الأمان بـ أودي Q3 موديل 2026

سيارة أودي Q3 موديل 2026 الجديدة

تحتوي سيارة أودي Q3 موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام تعليق فولاذي نابضي، وبها تعليق رياضي، ومزود بمخمدات مزدوجة الصمامات، وبها مساعد القيادة التكيفي الذي يدعم السائق من خلال التحكم في التسارع والفرملة والحفاظ على المسافة وتوجيه السيارة، وبها نظام خاصية اكتشاف علامات النعاس عبر كاميرا داخلية مخصصة.

سعر أودي Q3 موديل 2026

سيارة أودي Q3 موديل 2026 الجديدة

تباع سيارة أودي Q3 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 179 ألف ريال سعودي .