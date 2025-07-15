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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: منخرطون مع جميع الأطراف للسير نحو الهدوء والتوصل إلى حل سلمي

سوريا
سوريا
هاني حسين

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، الانخراط مع جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء ونسعى للتوصل إلى حل سلمي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا:" الاشتباكات بالسويداء مصدر قلق ونسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن العشرات من أبناء الطائفة الدرزية عبروا من قرية مجدل شمس في الجولان المحتل إلى الأراضي السورية، في خطوة نادرة تأتي على وقع تصاعد التوترات في محافظة السويداء جنوب سوريا.


وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على تأمين عودة هؤلاء الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، دون أن يوضح الكيفية التي تم بها اجتياز الحدود.
 

سوريا اخبار التوك شو امريكا اسرائيل السويداء

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