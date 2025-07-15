نائب وزير الصناعة السعودي: تشابه جيولوجي كبير بين مصر والسعودية بما يخلق فرصًا للتكامل في مجالات الذهب والنحاس

أكد المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن العلاقات بين السعوديةومصر، على مستوى القيادة والشعب، قوية وعميقة، مشيرًا إلى وجود تشابه جيولوجي كبير بين البلدين في ما يُعرف بـ"الدرع العربي النوبي"، وهو ما يخلق فرصًا كبيرة للتكامل في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات والألمنيوم والحديد.

وأضاف في تصريحات على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" المملكة تنظر إلى قطاع التعدين باعتباره قاطرة تنموية واعدة، مؤكّدًا أن النجاحات التي حققتها المملكة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تُعد نموذجًا يُحتذى في المنطقة".

وأضاف المديفر، :"هذا المنتدى له أهمية خاصة لأنه يعكس النشاط الكبير والتركيز المتزايد على قطاع التعدين في المنطقة، التي تتمتع بإمكانات جيولوجية وبشرية وتنموية كبيرة."

كما هنّأ مصر على إنشاء الهيئة المختصة بالتعدين والنظام الجديد الذي يربط بين الصناعة والتعدين، مؤكدًا أن هذا التوجه يُعد أحد أسس النجاح التي تبنّتها السعودية منذ إطلاق استراتيجيتها للتعدين في عام 2017.