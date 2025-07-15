مصر غنية بالمعادن.. البترول: توقيع اتفاقين جديدين لتعزيز الاستكشاف والتعدين

أعلن المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، عن توقيع اتفاقين جديدين اليوم، أحدهما يتعلق باكتشاف جديد في قطاع البترول، والآخر يهدف إلى تعزيز عمليات استكشاف قائمة بالفعل.

وأكد عاطف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6" على قناة “الحياة” أن الوزارة تعمل منذ يوليو الماضي على محور تعظيم إنتاج قطاع التعدين، من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5%، عبر خطط مدروسة تستند إلى ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة.

وأوضح عاطف أن مصر تتمتع بطبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، إلى جانب بنية تحتية متطورة تعد من أبرز المقومات الأساسية لنجاح قطاع التعدين، خاصة أن مناطقه مترامية الأطراف وتحتاج إلى شبكات نقل وطاقة قوية.

وأضاف أن تنوع مصادر الطاقة في مصر بين الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري يوفّر بيئة مثالية لخدمة مشروعات التعدين، إلى جانب ما وصفه بـ"بيئة تشريعية محفزة"، أصبحت متاحة الآن بفضل الإصلاحات الهيكلية التي شهدها القطاع.