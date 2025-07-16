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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. الجامعة تستقبل لجنة المجلس الأعلى.. والمحافظ يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها: 

جامعة الوادي الجديد تستقبل لجنة المجلس الأعلى

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد لجنة المجلس الأعلي للجامعات لمتابعة  اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة  بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

وقال الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة ان لجنة المجلس الأعلى الجامعات تكونت من الدكتور علاء عبد العاطي شبكة الجامعات المصرية، الدكتور محمود بدر محمد من الشئون القانونية للمجلس الأعلى للجامعات والمهندس محمد عطية شبكة الجامعات المصرية وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات ،وأضاف ان  وفد المجلس الأعلي للجامعات قام بتفقد لجان الاختبارات واشادوا بالإجراءات المتبعة في إجراءات الاختبارات . 

وأشار الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عميد الكلية إلى أن تم توزيع أماكن اللجان في أماكن تتناسب لإجراء الاختبارات و تجهيز سيارة اسعافات طول فترة إجراءات اختبارات القدرات من اجل توفير اكبر قدر من التأمين الطبي للإسعافات الأولية.

وهذا وقد أبدت لجنة المجلس الاعلى للجامعات إعجابها الشديد بالتزام كلية علوم الرياضة بالجامعة بالقواعد الواردة من المجلس الأعلي للجامعات لاجراء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض


اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام بمجموع لا يقل عن ٢٦٥ درجة، على أن يتم قبول ١٩٥ طالبًا وطالبةً بدفعة هذا العام على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقديم اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٩ يوليو وحتى يوم الأثنين الموافق ٢٨ يوليو الجاري، على أن تقتصر الاختبارات على الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حسب احتياج كل مدرسة من المدارس الخمس ومقرها ( الخارجة التخصصي- الداخلة- الفرافرة - باريس- بلاط)
تعليم الوادي الجديد تستكمل البرنامج التدريبي لصقل مهارات الطلاب فى اللغة الإنجليزية


أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إيفاد فريق عمل من اللغة الإنجليزية ذوى الخبرات والمختصين لدعم طلاب قرى الأربعين والمشاركة فى تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يهدف لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لديهم، تأكيدًا على دعم القطاع الكامل لجميع الطلاب وتقديم أفضل خدمة تعليمية لهم فى جميع أرجاء المحافظة و الحرص على دعم المستوى الدراسي والتحصيلي للطلاب بالقرى البعيدة المترامية الأطراف.

وشدد وكيل تعليم المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم للتلاميذ وتشجيعهم على الاستذكار الجيد والجد والاجتهاد ، موجهًا بالعمل على تحسين مهارات الطلاب دون المستوى من أجل منظومة تعليمية متميزة على أرض المحافظة.

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