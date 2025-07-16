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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس موازنة النواب: أتوقع صفقات استثمارية قطرية وسعودية في مصر قريبا

النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رئيس الوزراء سبق وأن صرح بأنه ستكون هناك صفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة ، ولكن هناك توقعات حينما أشار رئيس الوزراء إلى أنه حينما اجتمع بالمسئولين الإماراتيين أثناء توقيع صفقة رأس الحكمة ، بأنه ستكون هناك صفقات آخرى مماثلة.

وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن رئيس وزراء قطر حينما أتى إلى مصر لبحث سبل الاستثمارات القطرية في مصر ، فمن الممكن أن تكون هناك صفقات استثمارية قطرية في مصر قريبا مماثلة لصفقة رأس الحكمة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي جاء إلى مصر في زيارة خاطفة ، ورئيس الوزراء المصري زار السعودية منذ عدة أشهر ، وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي سيضخ مليارات ، فمن الممكن أن تكون أيضا هناك صفقات سعودية استثمارية مماثلة لصفقة مشروع رأس الحكمة ، مما يشجع المستثمر العربي والأجنبي أن يضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في مصر.

وكان قد أشاد صالح محمد بن نصرة العامري، مالك مجموعة دايموند الإماراتية وشركة سكاي أبوظبي العقارية، بالسوق المصري كوجهة استثمارية رائدة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً مستداماً مع بيئة مواتية للمستثمرين، خاصة من دولة الإمارات.

وأوضح العامري خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم  أن شركة سكاي أبوظبي، منذ بداية نشاطها في مصر، ركزت على تقديم مشروعات ذات قيمة حقيقية تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري المصري.

واختارت الشركة منطقة رأس الحكمة لتكون مقراً لاستثماراتها، نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية واستثمارية عالمية المستوى. وتستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لأول مرة في مشروعاتها بالساحل الشمالي، حيث تعمل حالياً على تطوير أكبر مدينة ذكية هناك، لتقدم نموذجاً متطوراً يجمع بين التكنولوجيا والرفاهية.

من جانبه قال عبد الرحمن عجمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب  أن إجمالي استثمارات المجموعة في السوق المصري بلغ 99 مليار جنيه، مشيراً إلى خطط الشركة للتوسع في منطقة غرب القاهرة، ضمن استراتيجيتها لتعزيز تواجدها في مناطق جديدة واعدة.

واعلن  اليوم عن انطلاق مشروع جديد  بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، باستثمارات تبلغ 80 مليار جنيه، على مساحة 430 فدانًا، مستهدفة مبيعات بقيمة 240 مليار جنيه.  ويضم 5500 وحدة سكنية وفندقًا عالميًا. 

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