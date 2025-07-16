إقامة أول بطولة للكونغ فو على شواطئ مطروح

استقبل الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح ، الكابتن "احمد الوردانى" المدير التنفيذي لمنطقة الوشو للكونغ فو وذلك فى اطار التنسيق لتنفيذ أول بطولة شاطئية للوشو الكونغ فو على شواطئ مطروح الساحرة شاطىء مطروح العام خلال الفترة من 23 إلي 25 من الشهر الحالى تحت رعاية وتوجيهات الدكتور " أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح.

رحب "رفاعى" بالمدير التنفيذي منطقة الوشو كونج فو وتم التنسيق بخصوص البطولة الشاطئية للظهور بالمظهر المشرف .

وأكد على موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لإقامة البطولة على أفضل شاطئ بمطروح والذى وجه بتذليل كل العقبات لانجاح البطولة وظهور المحافظة بالمظهر اللائق .

واعرب "رفاعى" عن سعادته بهذا اللقاء وما سيعود بالنفع على ابناء مطروح من خلال هذه البطولة المثمرة والبناء، والاستمرار فى التوسع فى نشر كافة الالعاب الرياضية بالمحافظة.

جاء اللقاء بحضور الكابتن " شيماء مدحت " معاون المديريه للرياضة ووحيد خطاب " معاون المديرية للشباب .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنطلاق أولى فعاليات قوافل الخدمات الشاملة لمبادرة (مطروح الخير ) لقرى مطروح والتى بدأت بقرية القصر ،يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور وليد رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومحمد عبد الرحمن مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ، ووكلاء الوزارات رؤساء الأجهزة التنفيذية مديري المديريات والإدارات بالمحافظة وعمد ومشايخ وأهالي قرية القصر .

حيث تفقد محافظ مطروح أعمال القافلة، التى تضم عدد من الفعاليات والأنشطة المجانية منها القافلة البيطرية من خلال العيادة البيطرية والإرشادية المتنقلة لمديرية الطب البيطري مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.

وكذلك القافلة الطبية التى تضم عدد من العيادات المتنقلة وصيدلية مع توقيع الكشف الطبى في عدد من التخصصات والتى شهدت الاقبال الكبير من أهالي القرية عليها .

كذلك قافلة مواد غذائية من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن الأهالي

كما شهدت القافلة عدد من ورش العمل الفنية والرياضية والثقافية لطلاب وطالبات وندوات التوعية الدينية والرد على استفسارات الأهالي وغيرها من خلال الجهات المعنية من مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة ومديرية الأوقاف والمنطقة الازهرية بمطروح ،مع الإشادة بجهود تشجيع وتحفيز الطلاب على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والاطلاع على الأحداث و الوعى بما يتم من جهود مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان في كافة المجالات وصولا إلى جميع المناطق.

كما شهد محافظ مطروح الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، وسيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسيارة خدمات للبريد المصرى و الاتصالات وكذلك معرض المشغولات اليدوية والتراثية لوحدة أيادى مصر وكذلك سيارة خدمات التضامن الاجتماعي و تسليم مديرية التضامن بمطروح لعدد من كروت تكافل وكرامة ،و فيزا خدمات متكاملة ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة وتوزيع لحوم للسيدات المشاركات في ندوات التوعية الأسرية خاصة خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها بالمشاركة مع المجلس القومى للمرأة، وبمشاركة المجلس القومى للسكان ووحدة سكان المحافظة.

مشيراً إلى أنه سيتم الدفع بسيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى وشهادات الميلاد وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية كما تم تنظيم ورشة وندوة للتوعية الدينية لمديرية الأوقاف والأزهر عمل اختبارات واستخراج شهادات محو الأمية بالمجان لأهالي القرية.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لعمد ومشايخ وأهالي قرية القصر على المساعدة في تنظيم القافلة وخروجها بالشكل اللائق الذى يحقق تقديم وتيسير الخدمات لأهالي القرية وتضافرهم مع جهود جميع الجهات التنفيذية المشاركة والمنظمة للقافلة التى تأتى استمراراً لتوجيهات القيادة السياسية و الاهتمام الكبير بجهود بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له ، من خلال عدد من المبادرات . ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية

خلال تنفيذ أنشطة المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة لأقصى استفادة للمواطن وصولا إلى جميع القرى والتجمعات الصحراوية فالمواطن هدف المبادرة مع تركيز وتقديم جميع الخدمات في المجالات المختلفة للتيسير على المواطنين ومنها الخدمات الصحية، والتعليمية والاجتماعية والإقتصادية وغيرها في إطار اهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية مع تأكيد إستمرار القوافل الخدمية الشاملة لجميع قرى المحافظة .

بينما وجه أهالي قرية القصر الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح وجميع أجهزة المحافظة المشاركة على إطلاق مبادرة مطروح الخير ،و حرصه على إطلاق أولى أعمال القافلة لقرية القصر لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي القرية وتوابعها.