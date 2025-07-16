وكالة الأنباء السورية: غارات إسرائيلية على مدينة درعا

أفادت وكالة الأنباء السورية، بشن إسرائيل غارات على مدينة درعا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن غارات مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على دمشق خلفت 13 إصابة حتي الٱن.

ولاحقا؛ أكد مصدر محلي سوري أن السلطات السورية بدأت إخلاء مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 6 غارات استهدفت مبنى هيئة الأركان العامة وسط العاصمة دمشق.

ولفت المصدر ذاته بحسب وسائل إعلام سوريا إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف قصر تشرين الرئاسي وليس قصر الشعب، مبينا أنه تم تسجيل أضرار جسيمة في مبنى هيئة الأركان العامة وسط العاصمة دمشق نتيجة الغارات الإسرائيلية.