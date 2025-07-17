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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل طرق لتناول بذور الشيا بأمان ... وصفات بسيطة

بذور الشيا
بذور الشيا
هاجر هانئ

تُستهلك بذور الشيا منذ قرون، ولكنها اكتسبت شعبيةً متزايدةً خلال السنوات القليلة الماضية،  فهي غنيةٌ بشكلٍ لافتٍ بالعناصر الغذائية الأساسية رغم صغر حجمها ومظهرها البسيط. ونتيجةً لذلك، تحظى هذه البذور بشعبيةٍ كبيرةٍ اليوم، مع أن تحضيرها قد يكون مُربكًا.


بذور الشيا متعددة الاستخدامات، ويمكن إضافتها إلى المخبوزات، والحبوب، ومزيج المكسرات والبذور، والزبادي، ومربى الفاكهة، والحلوى، والمشروبات، كما تتوفر أيضًا على شكل دقيق وزيت، وتُستخدم أحيانًا في المكملات الغذائية.


بذور الشيا هي بذور صغيرة صالحة للأكل من نبات Salvia hispanica L. وهي غنية بالبروتين النباتي والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن.


 

أفضل طرق لتناول بذور الشيا بأمان


1. ماء بذور الشيا
ماء بذور الشيا مشروب هلامي، انقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في الماء لمدة ١٠ دقائق أو أكثر، حسب الرغبة، يمكنك أيضًا إضافة نكهة إلى ماء بذور الشيا باستخدام الأعشاب والفواكه المختلفة، مثل النعناع والتوت.

2. بودنغ الشيا
امزج ملعقة كبيرة من بذور الشيا مع أي حليب متوفر في برطمان زجاجي، ثم ضعها في الثلاجة طوال الليل لتناولها على الفطور، أضف إليها إضافات مثل الفانيليا والكاكاو والفواكه والمكسرات والتوابل.
قومي بخلط الأفوكادو والكاكاو والزبادي وحليب اللوز غير المحلى والتمر، وأضيفي بذور الشيا للحصول على بودنغ الشوكولاتة والأفوكادو والشيا.

3. العصائر
يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشيا لتحسين الملمس وتعزيز القيمة الغذائية للعصير .
تحتوي العصائر على فواكه غنية بالسكريات الطبيعية، لذا فإن البروتين والدهون يساعدان على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.
يمكن لبذور الشيا أن تبطئ من سرعة تحليل جسمك للسكريات.

بذور الشيا

4. المخبوزات
يمكنك إضافة دقيق بذور الشيا إلى المخبوزات مثل الخبز والكعك والبسكويت، تحتوي الكعكات المدعمة بالشيا على بروتين أكثر بنسبة 15% ، ومعادن أكثر بنسبة 62%، وألياف أكثر بنسبة 92% من الكعكات العادية.
يختلف الملمس والطعم حسب كمية دقيق الشيا المستخدمة، جرّب الكميات حسب تفضيلاتك.

5. سلطات الفاكهة
اخلطي التوت الأسود والفراولة والأناناس والكيوي في وعاء صغير ثم قومي بتغطيتهم بالقليل من العسل وعصير الليمون وبذور الشيا.

6. كرات الطاقة
أضف بذور الشيا إلى الشوفان والمكسرات والبذور وزبدة المكسرات والمحليات لتحضير كرات الطاقة، تُحسّن بذور الشيا محتوى البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية في هذه اللقيمات.
المصدر: health
 

فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
بذور الشيا المكملات الغذائية البروتين النباتي

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