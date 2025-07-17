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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شؤون الكنائس بفلسطين: ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا يفيد بأن اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أكدت أن استهداف الكنائس والمؤسسات الدينية يشكل تهديدا مباشرا للوجود المسيحي في الأرض المقدسة.


وجاء أيضًا ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة في قطاع غزة.


قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، إن القطاع شهد تصعيدًا عنيفًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا، في أعقاب هجمات برية وجوية على مناطق متفرقة، أبرزها جباليا البلد شمالًا وجنوب خان يونس.

قصف مدفعي وروبوتات مفخخة تستهدف المدنيين

أوضح أبو كويك أن قوات الاحتلال توغلت في جباليا تحت غطاء ناري كثيف، تخلله إطلاق عشرات القذائف المدفعية، كما تم استخدام روبوتات مفخخة لاستهداف شرق جباليا، في سابقة خطيرة ضمن أدوات العدوان.

طائرات حربية تدمّر مناطق سكنية شبه خالية

وأضاف المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على أحياء العمودي والعطاطرة والتوام، ما أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية، رغم أن معظم هذه الأحياء أصبحت خالية من السكان باستثناء بعض العائلات العالقة في مناطق جباليا النزلة وغرب البلدة.

فرق الإسعاف والدفاع المدني تحت الحصار

أشار إلى أن طواقم الإنقاذ غير قادرة على انتشال الضحايا في عدد من المناطق، بسبب استمرار القصف ومنع الاحتلال لوصول سيارات الإسعاف، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية الكنائس فلسطين

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