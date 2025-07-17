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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى السعديين بمنيا القمح تحصل على المركز الثاني في جراحات الأورام

مستشفى السعديين
مستشفى السعديين
محمد الطحاوي

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية لحصول مستشفى السعديين المركزي على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في جراحات الأورام وفقاً لتصنيف وزارة الصحة والسكان لقياس أداء مستشفيات الجمهورية وذلك لقيام قسم جراحة الأورام السرطانية بمستشفى السعديين المركزي بإجراء ٨١٥ عملية منذ افتتاح القسم في عام ٢٠٢١ وحتى منتصف العام الجارى ، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى ، ولرئيس قسم جراحة الأورام ولجميع أعضاء الفريق الطبي والإداري بقسم الأورام  وعلى رأسها الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى لما حققوة من إنجاز طبى.

ومن جانبه أشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة ومحافظ الشرقية ، العمل مستمر على قدم وساق داخل مستشفيات مديرية الصحة بالشرقية لرفع كفاءة أقسام الجراحة المختلفة، وتوفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة، لتمكين المستشفيات من إجراء الجراحات الكبرى والمتقدمة وذات المهارة، والتخفيف على المرضى من مشقة الانتقال إلى المستشفيات الأخرى، موضحاً أن هذا الإنجاز يساهم في تعزيز الثقة بالخدمة الصحية المقدمة من خلال مستشفيات الصحة.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية مستشفى السعديين المركزي جراحات الأورام

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