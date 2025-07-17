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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيـ.ل ستضيف 12.5 مليار دولار لميزانية الدفاع في عامي 2025 و2026

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
قسم التوك شو

نقلت وكالة رويترز، أن إسرائيل ستضيف 12.5 مليار دولار لميزانية الدفاع في عامي 2025 و2026.

وأضافت أن محكمة بروكسل تقضي بوقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل.

طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال بوقف هجماته على سوريا فورا واحترام سيادتها وسلامة أراضيها ، مؤكدا أن الضربات الإسرائيلية تُعرّض حياة المدنيين للخطر وقد تهدّد العملية الانتقالية في سوريا.
 

احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية

 

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له دولة الإحتلال  وكل الجهات الفاعلة الأجنبية الأخرى إلى ضمان احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية ، داعية كذلك الحكومة الانتقالية السورية إلى احتواء التصعيد في السويداء جنوب البلاد.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بعد مواجهات عنيفة شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

ووفق ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر في الداخلية، فقد تم الاتفاق على نشر حواجز أمنية تابعة للدولة داخل المدينة، مع التأكيد على اندماج السويداء الكامل في الدولة السورية، واستعادة الأمن والاستقرار.

من جهتها، نشرت صفحة "دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا" بيانا مصورا تلاه شيخ العقل يوسف جربوع، أعلن فيه الاتفاق على الوقف الكامل والفوري للأعمال العسكرية، وعودة قوات الجيش إلى مواقعها وثكناتها.

وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مراقبة مشتركة من الدولة السورية ومشايخ الطائفة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نشر وحدات من الأمن الداخلي والشرطة، تشمل عناصر من أبناء المحافظة أنفسهم، للمساعدة في ضبط الأمن وحماية السكان.

كما شدد البيان على ضرورة الاستعانة بعناصر شرطة من أبناء السويداء ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، لتولي مهام أمنية وقيادية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة المحلية وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

إسرائيل محكمة بروكسل المعدات العسكرية رويترز

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