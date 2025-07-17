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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على تفاصيل التقدم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالتأمين الصحي ببني سويف

تامين صحي بني سويف
تامين صحي بني سويف


أعلن فرع الهيئة العامة التأمين الصحي ببنى سويف عن  فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض التابعة لفرع بني سويف، للعام الدراسي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025 وحتى الخميس 25 يوليو 2025، من خلال منصة التقديم الإلكتروني.
رابط التقديم الإلكتروني عبر المنصة الرسمية:
https://admission.fmis.gov.eg

أولاً: شروط التقديم (للبنات فقط):
• ألا يقل المجموع عن 250 درجة.
• أن تكون الطالبة من أبناء محافظة بني سويف.
• اجتياز اختبار القدرات، والكشف الطبي، والهيئة، والاختبار النفسي، والتحريري.
• الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.
• ألا يقل السن عن 15 عامًا في 1 أكتوبر 2025، ولا يزيد عن 18 عامًا.
• اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بنسبة 50% على الأقل.
• أن تكون الطالبة غير متزوجة وتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.
• لا يسمح بالتقديم سوى لطالبة واحدة فقط لكل ولى أمر.



ثانيًا: الأوراق المطلوبة للتقديم:
• بطاقة ترشيح إلكترونية مطبوعة.
• صورة شهادة الميلاد (طبق الأصل)
• صورة الشهادة الإعدادية (طبق الأصل)
• شهادة حسن سير وسلوك (أصل)
• إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز)
• صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية)
• شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالد (طبق الأصل)
• وثيقة الطلاق في حالة الانفصال.

ملاحظات مهمة:
- إحضار أصول الأوراق للمطابقة.
- إحضار قلم جاف ودوسيه بلاستيك بكبسولة.
- الالتزام بجدول الدرجات الخاص بالتقديم.
- لن يتم قبول أي أوراق بدون بطاقة الترشح الإلكترونية.
 

ثالثًا: مواعيد تسليم الملفات حسب المجموع:
من السبت 2 أغسطس حتى الخميس 14 أغسطس 2025  "حسب الجدول المرفق

بني سويف تامين تمريض

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