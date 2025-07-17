وفد اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والهادف إلى تعزيز الاستفادة من الإمكانات التقنية والبشرية المتقدمة التي تملكها المدينة.



قام وفداً إعلامياً رفيع المستوى، يمثل عدداً من الدول الأعضاء فى الإتحاد ، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامى وذلك للتعرف عن قرب على هذه الإمكانيات الفنية والتكنولوجية للمدينة وما تضمه من مراكز علمية، وإستديوهات ينطلق منها العديد من القنوات الفضائية العربية والمصرية.

تأتى زيارة الوفد على هامش مشاركتهم فى إحدى الدورات التدريبية ، التى يعقدها الإتحاد بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية .

هذا وقد إستهل الوفد زيارته للمدينة ، بمشاهدة فيلم تسجيلى يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامى ، ومراحل التطور الذى شهدته ، وخاصاً فى الآونة الأخيرة ، حتى أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والإقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط ، بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية شملت عدداً من المراكز العلمية والفنية بالمدينة ، حيث زاروا مركز التدريب بالمدينة UP SKILL وتفقدوا قاعات التدريب المختلفة والمعامل العلمية الخاصة به ، واستمعوا إلى شرح تفصيلى من الدكتورة أمانى فاروق مديرة المركز ، إلى طريقة العمل داخله ، والبرامج التى يقدمها إلى الطلاب والمتدربيين من مختلف الجنسيات.

وتفقد الوفد أيضاً الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وشاهدوا أقسامها التعليمية وما تضمه من وسائل علمية وتكنولوجية حديثة وبلاتوه السينما الخاص بها وقاعات المحاضرات المجهزة بأحدث الوسائل والأدوات التعليمية ، التى تسهم فى زيادة وثقل طلاب الأكاديمية وتعزيز كفاءتهم إعلامياً وهندسياً وإدارياً بأعلى المستويات العلمية التى تؤهلهم للعمل فى مجالات الإعلام بكافة فروعه ،كما زاروا غرفة التحكم الرئيسية بالمدينة (الكنترول رووم) والتى يتم من خلالها البث الفضائى للقنوات الفضائية العاملة بالمدينة.

توجه الوفد بعد ذلك إلى إستديو الدولبى أتموس ، والذى يعد الأحدث فى العالم فى مجال تطبيق تسجيل الصوت والمعتمد من شركة دولبى العالمية ، وشاهدوا أيضاً إستديو الصوت الذى يتم من خلاله تطبيق أحدث نظم التسجيل الصوتى للبرامج والأغاني.

وفى نهاية الجولة زار الوفد مناطق التصوير المفتوحة ، وشاهدوا الإستعدادات الجارية لبدء تصوير الأعمال الدرامية فى الفترة القادمة.

وقد أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من الأمكانيات الفنية والعلمية ، وكذلك الخبرات البشرية التى تملكها المدينة والتى تضعها فى مصاف المدن الإعلامية الكبرى فى عالمنا العربى والإسلامي.

