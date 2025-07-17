4 توصيات للحفاظ على حقوق العاملين بمصنع المسبوكات عالية الجودة

عقد اجتماع موسع بمقر مصنع "المسبوكات عالية الجودة" التابع لشركة النصر للمسبوكات بالإسكندرية، بحضور قيادات النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعدد من قيادات الشركة والعاملين، بحضور عبد الرحمن عبد الغني إبراهيم، رئيس النقابة العامة ورئيس اتحاد عمال القليوبية، ووحيد حسن عثمان، الأمين العام للنقابة العامة.

وكان في استقبال الوفد النقابي، حمدي جويلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمسبوكات، إلى جانب اللجنة النقابية، ورئيس مجلس إدارة صندوق العاملين بالشركة، ورئيس اتحاد المساهمين، وعدد كبير من العاملين من مختلف القطاعات والإدارات بالمصنع.

وأكد عبد الغني، ثوابت النقابة التى لا تقبل التنازل أو الجدل، وعلى رأسها الحفاظ على حقوق العمال، وضمان تشغيل واستمرار المصنع كصرح صناعي مهم.

واستعرض حمدي جويلي خلال الاجتماع كافة تفاصيل الإعلان المنشور بجريدة السبت 12 يوليو 2025 بشأن موقف بيع مصنع المسبوكات عالية الجودة، موضحا أن أي خطوة في هذا الشأن تتم وفقا لاتفاق إداري واضح مع اتحاد المساهمين، بما يضمن حماية حقوق العاملين وعدم المساس بمكتسباتهم.

وبعد مناقشات موسعة وتبادل وجهات النظر، اتفق الحضور على ما يلي:

الالتزام الكامل بالاتفاق الإداري والبروتوكول الموقع بين الشركة واتحاد المساهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2024.

أن يتم البيع "محملا بالعاملين"، بما يضمن استمرارهم في العمل وعدم فصل أي منهم.

الحفاظ الكامل على حقوق وامتيازات العمال، بما فيها المشاركة في صندوق العاملين، دون أي انتقاص.

تسوية مديونيات التأمينات والضرائب المستحقة على الشركة من حصيلة البيع.

وأكدت النقابة العامة التزامها التام بمتابعة الملف حتى نهايته، بما يحقق مصلحة العمال ويحافظ على كيان المصنع، مشددة على أن الحفاظ على حقوق العاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.