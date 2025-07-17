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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مواصفات هيونداي إيونيك 9 موديل 2026.. مقارنة بين إم جى 7 وسكودا أوكتافيا A8 موديل 2025

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تاهو موديل 2026 ، وتنتمي تاهو لفة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي ايونيك 9 موديل 2026، وتنتمي ايونيك 9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تضم سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيفروليه تاهو 2026 هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 هيونداي ايونيك 9 سوزوكي SX4 كوردوبا إم جى 7 وسكودا أوكتافيا A8

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