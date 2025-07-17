المحامين العرب: الاعتداء على سوريا يهدف لزعزعة الاستقرار وإشعال الفتن الطائفية

أدان رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر، العدوان الصه.يوني الآثم على الأراضي السورية، والذي يُعدّ اعتداءً صارخًا على سيادة دولة عربية، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والمواثيق الأممية، واستمرارًا لسياسات الاحتلال القائمة على إشعال الفتن وبث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هذا التصعيد العسكري يعكس نوايا الاحتلال في التوسع وفرض الهيمنة من خلال استغلال أوضاع الدول العربية الداخلية، محذرًا من محاولات زرع الفُرقة والفتن الطائفية داخل المجتمع السوري.

ودعا عبد الحليم علام، أبناء الشعب السوري الشقيق إلى التوحد والتمسك بالنسيج الوطني الجامع، وإفشال كل المخططات التي تستهدف وحدتهم وسلامة وطنهم.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتهم، والعمل الجاد لوقف هذه الاعتداءات، وضمان احترام سيادة الدول العربية وحقوق شعوبها.

وفي الختام، يتوجه عبدالحليم علام بالدعاء أن يحفظ الله سوريا وشعبها، وأن يعمّ الأمن والاستقرار ربوع الأمة العربية كافة.